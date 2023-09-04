ديانج يغادر معسكر الأهلي للانضمام لمنتخب مالي

غادر أليو ديانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين معسكر إعداد الأهلي المقام حاليا في النمسا، للانضمام لمعسكر منتخب مالي.

وتلقى ديانج، استدعاء من الاتحاد المالي لكرة القدم، للانضمام للقائمة النهائية لمعسكر منتخب بلاده.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في النمسا، والذي يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.