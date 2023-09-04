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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط شاب بحوزته 65 طربة حشيش وسلاحا ناريا في بني سويف

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا في بني سويف، برئاسة الرائد أحمد بهجت، رئيس المباحث، من ضبط شاب بحوزته 65 طربة حشيش وسلاح ناري، ومبلغ 75 ألف جنيه، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للرائد احمد بهجت، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، من أحد مصادره السرية، عن قيام شاب بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة المركز.

ودلت التحريات الأولية إلى قيام المدعو "وائل ع.م.ع" 26 عامًا، مقيم قرية منشأة الحاج، بدائرة المركز بالإتجار في المواد المخدرة، وبعد التأكد من صحة المعلومات، وتقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية على رأسها الرائد احمد بهجت، رئيس المباحث، والنقيب طه كويس، معاون المباحث، بمداهمة مسكنه وضبطه وعُثر بحوزته على 65 طربة حشيش وسلاح ناري، ومبلغ 75 ألف جنيه، وهاتف محمول، يتم إستخدامهما في تسليم وترويج المخدرات على عملائهما.

وتم إقتياده لمركز شرطة إهناسيا، والتحفظ على المضبوطات وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي بأشرت التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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