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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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4 فئات أهمهم الأيتام| تعرف على الطلاب المعفيين من سداد المصروفات الدراسية لعام 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (١٦٣) بتاريخ ٣/ ٩/ 2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2024/2023.

 

وتمثل قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، دائمًا أحدث المستجدات في مجال التعليم في مصر. 

ومن بين هذه القرارات الهامة والتي تؤثر مباشرة على الطلاب وأولياء الأمور، هو القرار الوزاري رقم (١٦٣) الصادر في سبتمبر ٢٠٢٣. 

ويتعين على الجميع فهم هذا القرار وتأثيره على الرسوم والاشتراكات المدرسية. وفي هذا الموضوع، سنستعرض تفاصيل القرار والفئات المعفاة من دفع الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية.
 

 

تحليل القرار الوزاري

الرسوم والغرامات

وفيما يتعلق بالرسوم والغرامات، فإن هذا القرار يحدد بدقة المبالغ التي يجب على الطلاب وأولياء الأمور دفعها. ويجب على الأهل والطلاب مراجعة هذا القسم بعناية لضمان الامتثال.

 

الاشتراكات

ويشمل القرار أيضًا تحديد الاشتراكات المدرسية السنوية التي يجب دفعها من قبل الطلاب. وهذا الجزء مهم لأنه يتعين على الأهل التخطيط المالي لتلك الاشتراكات.

 

الفئات المعفاة

ويتعامل القرار مع العديد من الفئات المعفاة من دفع الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية. هنا سنستعرض بعض هذه الفئات:

 

الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٠

هذه الفئة تتضمن الطلاب الذين تم تصنيفهم في القرار الوزاري رقم (٤٥) لسنة ٢٠٢٠ وتعديلاته.

 

أبناء شهداء ثورة ٢٥ يناير

الأبناء الذين فقدوا ذويهم خلال ثورة ٢٥ يناير يعفون أيضًا من دفع الاشتراكات.

 

أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي

هؤلاء الطلاب الذين ينتمون إلى أسر تتلقى دعمًا من معاش الضمان الاجتماعي معفين من دفع الاشتراكات.

 

الطلاب يتامى الأب

الطلاب الذين فقدوا آباؤهم معفين من دفع الاشتراكات.

 

الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية

الطلاب الذين يشاركون في برامج رعاية اجتماعية خاصة يتمتعون بامتيازات معينة.

 

وتمثل قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جزءًا هامًا من تشكيل منظومة التعليم في مصر. ويجب على الطلاب وأولياء الأمور فهم تفاصيل هذه القرارات والالتزام بها. فالقرار الوزاري رقم (١٦٣) لسنة ٢٠٢٣ يحدد بدقة الرسوم والاشتراكات المدرسية والفئات المعفاة منها.

التربية والتعليم الطلاب ثورة ٢٥ يناير مصر الفئات المعفاة

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