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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وقعت من البلكونة.. مصرع طالبة سقطت من الطابق الرابع في العجوزة

صدى البلد

لقيت طالبة مصرعها بعدما اختل توازنها، وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال في منطقة العجوزة بالجيزة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط طالبة من علو ووفاتها.

انتقل المقدم حسام العباسي رئيس مباحث العجوزة، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن المتوفية طالبة 18سنة، وبسؤال والدتها ربة منزل، أفادت أنه أثناء جلوسها معها في الشرفة، فوجئت بانزلاقها من سور الشرفة وسقطت من الطابق الرابع جثة هامدة في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة هامدة العجوزه النيابة العامة النجدة سقوط طالبة

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