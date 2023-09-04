أول مرة يصفر للأهلي في البطولات القارية.. من هو حكم مباراة السوبر الأفريقي؟

أعلن نادي اتحاد العاصمة الجزائري عن حكم مباراه نهائي السوبر الأفريقي مع الأهلي المصري وهو الحكم الجابوني بيير اتشو وسبق لهاداره مباراه لمنتخب مصر ضد مالاوي.

وكتب عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"عيّن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، طاقم التحكيم لإدارة مواجهة فريقنا أمام الأهليالمصري لحساب لقاء السوبر الإفريقي الذي سيجرى يوم 15 سبتمبر 2023 بملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالعربية السعودية، ويتعلقالأمر بالسادة:بيار آتشو -الغابون-بوريس ديتسوغا -الغابون-كارين فومو -الكاميرون- عيسى سي (حكم رابع) السنغال”.

ينطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم استعدادا لمواجهة إثيوبيا 8 سبتمبر الجاري بالتصفيات المؤهلةلكأس الأمم الأفريقية وخوض مباراة ودية أمام تونس 12 سبتمبر .

وينتظم لاعبو النادي الأهلي المختارين ضمن قائمة المنتخب الوطني اليوم.

ورفض فيتوريا فكرة التخلي عن لاعبي الأهلي قبل مواجهة إثيوبيا المقرر إقامتها 8 سبتمبر المقبل.