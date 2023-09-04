استمرار أعمال التطوير في شوارع مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر

واصلت محافظة البحر الأحمر الأعمال التطويرية في العديد من الشوارع بمدينة القصير.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتنفيذ الخطط الاستثمارية في مدن المحافظة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، أن الخطة التنموية للمدينة تشمل رصف العديد من الشوارع وتحسين الإنارة العامة في مختلف المناطق، بهدف تحسين المظهر الحضاري للمدينة.

وأوضحت الإدارات المختصة في الوحدة المحلية لمدينة القصير أنها مستمرة في تنفيذ أعمال تمهيد العديد من الشوارع في المناطق الشمالية، حيث يتم وضع تربة الأساس في تقسيم عمر بن الخطاب، وتركيب الإنترلوك في الجزر الجانبية بشارع أنور السادات، ضمن جهود لإعادة تجديد وتحسين البنية التحتية للشوارع والمناطق.