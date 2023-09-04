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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن انهيار سور مول في القاهرة الجديدة

صدى البلد

انتقل،مساء اليوم، فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لمعاينة انهيار سور مول تحت الإنشاء في منطقة القاهرة الجديدة.

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وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تحريات المباحث حول واقعة إنهيار سور مول تحت الإنشاء في منطقة القاهرة الجديدة.

كما أمرت بتشريح جثمان عامل نظامة 'المجني عليه" الذي لقي مصرعه جراء إنهيار سور تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة.


وكشفت، المعاينة الأولية، ان عامل نظافة لقي مصرعه اثر انهيار سور مول تحت الإنشاء في القاهرة الجديدة.

البداية عندما ‏تلقت أجهزة الأمن بلاغاً بانهيار سور مول تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة .

انتقل رجال الأمن وتم العثور على عامل نظافة متوفي واثنين من زملائه مصابين تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، و المصابين إلى المستشفى لإسعافهما.

تحرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة  العامة للتحقيق.

القاهرة الجديدة تشريح جثمان عامل نظافة نيابة القاهرة الجديدة اخبار القاهرة الجديدة

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