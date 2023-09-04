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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المستشار محمود فوزي: من توصيات الحوار الوطني تعيين مسئول عن مشاكل الاقتصاد

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

كشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، عن أن أحد توصيات الحوار الوطني التي تم إصدارها هي النظر في تعيين وزير مسؤول عن قضايا الاقتصاد والتمويل، خاصة في ظل رغبة الدولة في العمل على حل المشاكل الاقتصادية. 

المستشار محمود فوزي: مصر كان لديها وزيرًا للاقتصاد في تسعينيات القرن الماضي

وأضاف "فوزي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن قانون الاستثمار المصري تم بنائه على وجود وزارة خاصة للاستثمار، مع وجود علاقات قانونية واضحة بين كلا من الوزير وهيئة الاستثمار باعتبارها هيئة مسؤولة عن هذا الملف بشكل مركزي. 

وتابع رئيس الأمانة العامة، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، هو الوزير المختص بشؤون الاستثمار، ولذلك النقاشات في الحوار الوطني هي ضرورة وجود وزير متخصص يركز على الاستثمار. 

واستكمل، أن النقاشات تطورت في الحوار الوطني إلى وزير للاقتصاد وليس للاستثمار فقط، مشيرًا إلى أن مصر كان بها وزير خاص بالاقتصاد خلال فترة التسعينات من القرن الماضي، ولذلك فهو أمر ليس بجديد على مصر، موضحا أن الحوار الوطني قام بإصدار توصية بالعمل على تعيين وزير مسؤول عن القضايا الخاصة بالاقتصاد والتمويل. 

الحوار الوطني المستشار محمود فوزى قناة إكسترا نيوز برنامج كلام في السياسة أحمد الطاهري

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