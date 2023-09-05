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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي السعودي: نمو ودائع المحافظ الإلكترونية إلى 70 مليار ريال في 2022

البنك المركزي السعودي
البنك المركزي السعودي

كشف التقرير السنوي للتقنية المالية الصادر من البنك المركزي السعودي"ساما"، ارتفاع قيمة الودائع في المحافظ الإلكترونية من 4.3 مليون ريال في 2018 إلى 70 مليار ريال العام الماضي.

وبحسب تلفزيون العربية، فقد ذكر التقرير أن أصول شركات التقنية المالية في المملكة ارتفع إلى 6.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة مع 600 مليون ريال في العام 2018.

كما ارتفعت، بحسب التقرير المنشور اليوم، إيرادات شركات التقنية المالية إلى 2.8 مليار ريال بنهاية 2022 مقارنة مع 285 مليون ريال بنهاية 2018. 

وجاءت هذه الارتفاعات بحسب البنك المركزي، بدعم من زيادة عدد شركات التقنية المالية الخاضعة لرقابة "ساما" إلى 89 شركة من 6 شركات فقط في 2018.

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