مؤسس تحالف مبادرات تغير المناخ: أفريقيا الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية

كشف خالد القاضي مؤسس تحالف المبادرات الوطنية لتغير المناخ، دلالات مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أعمال قمة أفريقيا للمناخ في كينيا .

وقال خالد القاضي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن مصر دولة رائدة حيث استضافت قمة المناخ كوب 27 على أعلى مستوى وتم التوصل إلى مخرجات جيدة ".

أضاف خالد القاضي:" أفريقيا هي القارة الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، ولا تتسبب القارة الأفريقية في تفاقم التغيرات المناخية".

تابع خالد القاضي:" نحتاج إلى صوت موحد في القارة الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية وهذا ما نأمل تحقيقه في قمة أفريقيا للمناخ ".

أكمل خالد القاضي:" دول العالم مازالت تتعامل مع ملف تغيرات المناخ بدون مبالاة رغم الكوارث التي يشهدها العالم ".