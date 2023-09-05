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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مؤسس تحالف مبادرات تغير المناخ: أفريقيا الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية

تغير المناخ
تغير المناخ

كشف  خالد القاضي مؤسس تحالف المبادرات الوطنية لتغير المناخ، دلالات مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أعمال قمة أفريقيا للمناخ في كينيا .

 

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 وقال خالد القاضي في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن مصر دولة رائدة  حيث استضافت قمة المناخ كوب 27 على أعلى مستوى وتم التوصل إلى مخرجات جيدة ".

أضاف خالد القاضي:"  أفريقيا هي القارة الأكثر تأثرا بالتغيرات  المناخية، ولا تتسبب القارة الأفريقية في تفاقم التغيرات المناخية".

تابع خالد القاضي:" نحتاج إلى صوت موحد في القارة الأفريقية لمواجهة التغيرات المناخية وهذا ما نأمل تحقيقه في قمة أفريقيا للمناخ ".

أكمل خالد القاضي:" دول العالم مازالت تتعامل مع ملف تغيرات المناخ بدون مبالاة رغم الكوارث التي يشهدها العالم ".

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