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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو الحوار الوطني: التضخم في مصر مستورد من الخارج

محمد فايز فرحات
محمد فايز فرحات

أكد الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن التضخم في مصر مستورد من الخارج جزء كبير منه، وذلك بسبب الأزمات والتفاعلات المالية العنيفة في العالم في الفترة الراهنة، موضحا أن هذا كان واحد من أسباب صناعة أجندة الحوار الوطني. 

محمد فايز فرحات يتحدث عن أهمية الحوار الوطني

وأضاف "فرحات"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أن الهيكل العام الخاص بأجندة الحوار الوطني، جاء بعد اجتماعات لمجلس الأمناء في النصف الثاني من عام 2022، لافتا إلى أنه تم التجهيز له خلال تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من التداعيات الصعبة على المستوى العالمي والإقليمي. 

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه تم وضع اعتبارات للتداعيات العالمية خلال وضع الأجندة الخاصة بالحوار الوطني من قبل مجلس الأمناء، إذ أن التداعيات فرضت عدد من التحولات على الواقع المصري، باعتبار مصر جزء من العالم. 

وأوضح، أن مخرجات الحوار الوطني تساعد المواطن والاقتصاد بشكل عام من التعامل مع كل التحولات العالمية التي تم فرضها من قبل الظروف الخارجية، موضحا أن الوطن سيختلف كثيرا بعد الحوار الوطني عما قبله، إذ أن توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني ناقشت العديد من التفاصيل العامة الخاصة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر ومنها الوصاية والذي تم وضع توصيات لها بعد اكتشاف نصوص قانونية لا تمت الواقع بصله. 

الحوار الوطني برنامج كلام في السياسة قناة إكسترا نيوز أحمد الطاهري محمد فايز فرحات

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