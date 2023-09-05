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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة من اليوم لمدة أسبوع

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023 اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن عملية تلقي تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023  سيستمر لمدة أسبوع .

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت إحصائيات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، مؤكدة أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني بلغ 119 ألفا و348 طالبا وطالبة، حضر منهم 119 ألفا و271 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 آلاف و194 طالبا وطالبة بنسبة 89.04%.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآن عن تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه يمكن الآن لجميع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الآتي https://g12.emis.gov.eg/ 

خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023

  • ادفع رسوم تظلمات الثانوية العامة  “200 جنيه عن المادة الواحدة” من خلال أحد المنافذ الآتية : (البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باي - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).
  • بعد الدفع ادخل على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال الضغط هنا
  • اختر المادة/المواد التي تريد التظلم بها وسجل البيانات المطلوبة
  • تابع رابط تظلمات الثانوية العامة 2023  بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بك
  • ثم تابع ظهور نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 على نفس الرابط.

وبالنسبة لـ خطوات تظلمات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وطلاب مدارس المكفوفين، فتتمثل في :

  • سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023 المقررة في منافذ الدفع السابق ذكرها
  • التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (أ) في التوقيتات المناسبة لهم للتظلم

ولن يتمكن طلاب الثانوية العامة 2023 من الدخول على رابط تظلمات الثانوية العامة 2023 ، من خلال البريد الموحد للطالب .

وللحصول على الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد لطلاب الثانوية العامة 2023، لابد من الدخول الآن على الرابط التالي :  https://office365.emis.gov.eg/ 

تظلمات الدور الثاني الثانوية العامة تظلمات الدور الثاني التربية والتعليم

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