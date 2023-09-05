تامر أمين: وفد سعودي جديد يصل ليفربول في محاولة لضم محمد صلاح

تحدث الإعلامي تامر أمين فيحلقاتة في أواخر شهر أغسطس عن قرب أنتقال محمد صلاح بنسبة تصل إلى ٩٠% إلى الدوري السعودي وإلى نادي إتحاد جدة، وذلك أستنادا لشبكات قريبة من صلاح و لشبكة esbn الأميركية الكبيرة وهي شبكة قلما تخطأ والتي أذاعت أنه خلال ساعات وينفصل محمد صلاح إلى أتحاد جدة.



وأكد أمين خلال برنامج أخر النهار المذاع على فضائية النهار أنه من خلال تواصله لبعض المسئولين والقادة وبعض الواصلين في المطبخ السعودي لكرة القدم، مؤكدا على مدى حرصهم على أتمام صفقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي قائلا " السعوديين في أنتظار محمد صلاح بأي شكل وبأي ثمن وبأي وسيلة.

هناك وفد سعودي يوجد بمدينة ليفربول الأن

وإنه وفي ذلك اللحظة فإن هناك وفد سعودي جديد بمدينة ليفربول، للتفاوض مرة أخري والألحاح والإصرار على صفقة ضم محمد صلاح.



وأضاف: الأندية الإنجليزية لا تستطيع أن تستقدم لاعبين محترفين الآن إلى يناير القادم.