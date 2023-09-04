لم يستسلموا.. عرض جديد ضخم من الاتحاد لضم محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن اتحاد جدة السعودي لم يستسلم وما زال يأمل في التعاقد مع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، في الصيف الحالي.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الاتحاد السعودي لم يستسلم، ويجهزون عرضًا ضخمًا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لـ ليفربول، للتعاقد مع صلاح خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين السعوديين يعتقدون أن صلاح منفتح على الانضمام لـ اتحاد جدة هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن وفد سعودي وصل إلى إنجلترا يوم السبت، من أجل محاولة أخيرة لإقناع ليفربول بالتخلي عن صلاح، على أن يسلكوا طريقًا آخرًا بحلول يوم الثلاثاء، إذا لم يتلقوا إشارات إيجابية من النادي الإنجليزي.

وكان ليفربول قد رفض عرضًا من اتحاد جدة بخصوص صلاح، مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.