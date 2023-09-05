المولد النبوي.. حسم الجدل حول الاحتفال به وشراء الحلوى

حسمت دار الإفتاء المصرية، مسألة شراء حلوى المولد النبوي، بعد ظهور مزاعم تعتبر حلوى المولد النبوي من الأصنام التي كان يعبدها المشركون من دون الله.

المولد النبوي

وقالت دار الإفتاء، في فتواها عن حكم شراء حلوى المولد النبوي، إن هذه الصورة تندرج ضمن مظاهر الفرح بمولد النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- منوهة بأن شراء حلوى المولد النبوي والتهادي بها أمر محمود شرعا ومندوب إليه.

وأوضحت دار الإفتاء، أن حلوى المولد النبوي ليست بدعة كما أن اعتبارها من الأصنام؛ هو أمر غريب وغير منطقي.

الاحتفال بـ المولد النبوي

كما بينت دار الإفتاء المصرية، مشروعية الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف، منوهة بأن احتفال المسلم بمولد الحبيب المصطفى مِن أفضل الأعمال وأعظم القربات؛ لأنه تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أصل من أصول الإيمان.

الروضة الشريفة في المسجد النبوي

واستشهدت بما صح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ» رواه البخاري، كما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد سنَّ لنا جنس الشكرِ لله تعالى على مِيلاده الشريف؛ فكان يَصومُ يومَ الإثنينِ ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم.

وتابعت: إذا انضمت إلى ذلك المقاصدُ الصالحةُ الأخرى؛ كإدخال السرور على أهل البيت وصلة الأرحام فإنه يصبح مستحبًّا مندوبًا إليه، فإذا كان ذلك تعبيرًا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد مشروعية وندبًا واستحبابًا، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فكان القول ببدعيته -فضلًا عن القول بتحريمه أو المنع منه- ضربًا من التنطع المذموم.

وأضافت أن البدعة المنهي عنها هي ما أُحدِثَ مما يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إجماعًا؛ فهذه بدعة الضلالة، وادِّعاء أن أحدًا من الصحابة لم يحتفل بمولد النبي الكريم صلى الله عليه وآله ليس بصحيح أيضًا؛ لما ورد في السنة النبوية من احتفال الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إقراره لذلك وإِذْنه فيه؛ فعن بُرَيدة الأسلمي رضي الله عنه قال: خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا» رواه أحمد والترمذي.