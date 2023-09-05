أميرة مختار تكشف إصابة والدتها بـ حنفي الأبهة.. وعلاقتها بوردة الجزائرية

قالت أميرة مختار، نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، إن والدتها كانت تكبر والدها سنا و كان ذلك دائما يولد لديها شعور بأنها ستتوفى قبله، موضحة: "ماما كانت بتوصيني أهتم بوالدي إزاي لو هي مشيت".

وأضافت "مختار"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن حسن مختار كان الحب المدلل لدى رجاء الجداوي، و كانت علاقتهم مليئة بالحب و الاحترام المتبادل و مبنية على الأصول.

ولفتت "مختار"، إلى أن والدتها كانت تحب الاستماع إلى أغاني أم كلثوم و وردة الجزائرية، موضحة أن بأواخر التسعينات كانت هناك علاقة صداقة تجمع رجاء الجداوي و وردة الجزائرية.

ونوهت، إلى أن رجاء الجداوي كانت تحب الفلفل الأخضر لدرجة أنها كانت تزرعه بمنزلها، و كان عنصر أساسي بجميع وجباتها، بجانب الشاي بالحليب و البقسماط بوجبة الفطار.

16 غرزة أثناء تصوير حنفي الأبهة

وصرحت، أن والدتها أثناء تصويرها فيلم حنفي الأبهة تعرضت لحادثة أثناء التصوير تسببت بـ 16 غرزة تجميلية بوجهها أعلى عيونها، مؤكدة رفض والدتها تماما لإجراء أي نوع من عمليات التجميل بل كانت متصالحة مع شكلها و سنها تماما.

