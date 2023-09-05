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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ماما سمعها ضعف.. ابنة رجاء الجداوي تكشف الكلمات الأخيرة لوالدتها قبل وفاته

صدى البلد

عقبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على علاقة والديها ببعضهم قائلة: "كانوا زوج و زوجة زي الكتاب ما بيقول.. و في احترام متبادل بينهم".

وأوضحت أميرة مختار، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن رجاء الجداوي كانت تفضل بأوقات الخناق مع زوجها ألا تشتكي لأي فرد من أهلها، بل كانت تلجأ لأخت زوجها و تحكي معها، معقبة: "كانت المشاكل بتتحل من غير زعيق أو كلام بايخ لكن بعتاب".

وأضافت، أن أكثر المشاكل و الخلافات بين والديها كانت خوفا على صحة رجاء الجداووي على زوجها من ناحية إهماله لدواء الضغط أو غيرها من المشاكل الصحية.

كلمات حسن مختار الأخيرة

 وكشفت، أن والدها قبل وفاته قال لها: "أنا متجوز أحسن و أعظم ست في مصر، و شكرا يا رجاء على كل السنين اللي عيشناها سوا و أنتي جانبي و فهماني".

ونوهت، إلى أن صدمة وفاة والدها على رجاء الجداوي أدت إلى ضعف السمع لديها منذ سماعها للخبر، و أستمر حتى أخر 4 سنوات من عمرها.  

رجاء الجداوي أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى حسن مختار صدمة وفاة زوج رجاء الجداوي

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