بنام في غرفتها وبلبس فساتينها.. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها

أكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أنها تعلمت الكثير من والدتها و تتعامل به حتى الأن، و من الدروس التي تعلمتها: السماحة، العفو، كظم الغيظ و الرد بما في الداخل.

وأوضحت "مختار"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن والدتها نصحتها قائلة: "خلي اللي جواكي دايما حلو"، و هذه النصيحة أعطتها لها منذ إن كانت لديها 8 سنوات.

ونوهت ابنة رجاء الجداوي، إلى احتفاظها بملابس والدتها التي تراها فيها، موضحة أنها كانت لديها طقوس وعادات دائمة و سهلة و ثابتة على مدار حياتها.

ولفتت، إلى أنها ترتدي فساتين والدتها منوهة إلى انها تعتبر أن ذلك جزء من الاعتذار لوالدتها بسبب إنها كانت ترفض أن ترتدي ما تجلبه لها و ترى الفساتين لا تليق بها، مؤكدة: "أنا بصلح كل اللي كان لازم أنفذه و هي عايشه".

مدخلتش غرفتي من يوم وفاة والدتي



وكشفت، " مدخلتش غرفتي من يوم وفاة والدتي.. و كنت بدخل في الأول غرفة والدتي و أنده عليها و من بعد الوفاة نمت في الأوضة و مخرجتش منها".