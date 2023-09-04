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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بنام في غرفتها وبلبس فساتينها.. ابنة رجاء الجداوي تكشف نصيحة والدتها

صدى البلد

أكدت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أنها تعلمت الكثير من والدتها و تتعامل به حتى الأن، و من الدروس التي تعلمتها: السماحة، العفو، كظم الغيظ و الرد بما في الداخل.

وأوضحت "مختار"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة النهار، أن والدتها نصحتها قائلة: "خلي اللي جواكي دايما حلو"،  و هذه النصيحة أعطتها لها منذ إن كانت لديها 8 سنوات.

ونوهت ابنة رجاء الجداوي، إلى احتفاظها بملابس والدتها التي تراها فيها، موضحة أنها كانت لديها طقوس وعادات دائمة و سهلة و ثابتة على مدار حياتها.

ولفتت، إلى أنها ترتدي فساتين والدتها منوهة إلى انها تعتبر أن ذلك جزء من الاعتذار لوالدتها بسبب إنها كانت ترفض أن ترتدي ما تجلبه لها و ترى الفساتين لا تليق بها، مؤكدة: "أنا بصلح كل اللي كان لازم أنفذه و هي عايشه". 

مدخلتش غرفتي من يوم وفاة والدتي


وكشفت، " مدخلتش غرفتي من يوم وفاة والدتي.. و كنت بدخل في الأول غرفة والدتي و أنده عليها و من بعد الوفاة نمت في الأوضة و مخرجتش منها".

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