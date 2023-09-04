ابنة الراحلة رجاء الجداوي: فقدت ضلعا شديدا جدا..وعانيت من تروما 10 سنوات

حلت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ضيفة على برنامج "الستات"، في ذكرى ميلاد والدتها و كشفت مفاجأت و أسرار عن حياتها.

وقالت "مختار"، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، إنها تشعر بأن والدتها مازالت موجودة بحُب الجمهور، معقبة: "بحاول أفوق بقالي سنتين بس لسه مفوقتش و حاسة أني فقدت ضلع شديد جدا".

وأضافت نجلة الفنانة رجاء الجداوي، أن والدتها كانت ذي شخصية فريدة من نوعها و تتميز بكاريزما و قوة شخصية، حكمة، و بساطة و أنها تعلمت الكثير منها، موضحة: "هي عايشة جوايا و معايا".

عانيت من تروما لهذا السبب



وصرحت، أنها كانت لديها تروما نفسية مدتها 10 سنوات من قبل وفاة والدتها، و بدأت من أواخر السبعينات لدى رجاء الجداوي، فكانت تشعر بتروما خوف من فقدان والدتها بأي لحظة و افتقادها لحنانها و احتوائها، معلقة: "خفت 10 سنين و كنت دائما صامته و بحاوطها و بحمي حياتي فيها".

