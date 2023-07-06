ابنة رجاء الجداوي: والدتي كانت تحب جمهورها

علقت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على ذكرى رحيل ووفاة والدتها، قائلة:" الله يرحم والدتي".

وقالت أميرة مختار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" والدتي كانت بتخاف في أوقات الغضب أن تصدر كلمات تُحسب عليها".

وتابعت أميرة مختار :" والدتي كانت بتخاف على أحاسيس ومشاعر الأخرين،".

وأكملت أميرة مختار:" والدتي كانت مرعوبة من تجربة التقديم التليفزيوني لكنها كانت تجربة ناجحة بكل المقاييس واستمرت لمدة 20 عاما ".

ولفتت اميرة مختار:" والدتي كانت تقول لي دائما أن التليفزيون أصعب بكثير من السينما لأن التليفزيون يدخل كل بيت مصري"، مضيفا:" والدتي كانت تحب جمهورها بشكل كبير".