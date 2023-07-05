ابنة رجاء الجداوي: والدتي كانت تتقبل فكرة الموت ولا تخشاه |فيديو

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا عن حياة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي لُقبت بـ"أيقونة الشياكة"، وذلك في ذكرى وفاتها.

وقالت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، في مداخلة هاتفية مع القناة، إن والدتها كانت نشيطة ودائمة التجدّد، ولا تطلب مساعدة من أحد أبدًا، "دايمًا كانت تتحدى الظروف، وتقوى على الحياة، وتمدنا بالطاقة الإيجابية".

وأضافت أن والدتها كانت تلقب حفيدتها "روضة" بـ"نور العين"، وكانت دائمًا تتقبل فكرة الموت بكل رضا ولا تخشاه، ولكنها كانت ترغب بأن تستمر في العيش من أجل أسرتها فقط.

لم تغب عن ذاكرة محبيها

رجاء الجداوي التي تمر اليوم ذكرى وفاتها (5 يوليو 2020) لم تغب عن ذاكرة محبيها وجمهورها على مدار 3 سنوات، ولم يكن رحيل رجاء الجداوي عاديًا، لكنها عانت في الفترة الأخيرة بحياتها مضاعفات فيروس كورونا، دخلت على أثره للمستشفى لتخرج منه إلى مرقدها الأخير.