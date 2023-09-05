خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن وجهة «بن شرقي» المقبلة

كشف الإعلامي خالد الغندور عن الوجهة المحتملة للمغربي أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك السابق.

وكتب خالد الغندور عبر “فيس بوك”: “كلام عن انتقال بن شرقي للريان القطري أو سانتوس البرازيلي”.

وأكدت تقارير صحفية، أن نادي سانتوس البرازيلي، مهتم بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق.

وبحسب شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، فإن مستويات بن شرقي أثارت اهتمام نادي سانتوس، الذي يحاول خطف اللاعب قبل الانضمام لـ الريان القطري.

وأشارت الشبكة إلى أن بن شرقي يتواجد حاليًا في قطر؛ لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدًا للانتقال لـ الريان، لكن دخول سانتوس في المفاوضات قد يغير وجهته.

ورحل بن شرقي عن الجزيرة الإماراتي بنهاية الموسم الماضي.

وربطت تقارير صحفية، بن شرقي، بالعودة إلى مصر من بوابة الزمالك أو بيراميدز.