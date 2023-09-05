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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرس الحدود السعودي: إخلاء بحارة تركية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر

حرس الحدود السعودي
حرس الحدود السعودي

أعلن حرس الحدود السعودي، الاثنين، إخلاء بحارة تركية على متن سفينة في مياه البحر الأحمر، ونقلها إلى أحد مستشفيات محافظة ينبع العام.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، ووفقا لقناة الإخبارية السعودية، إن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغا عن حاجة بحارة من الجنسية التركية إلى إخلاء طبي عاجل نتيجة تعرضها لجرح في الرأس، وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريضة، ونقلها إلى أحد مستشفيات محافظة ينبع العام"، وأضاف أن حالتها الصحية "مستقرة".


ويأتي ذلك في "إطار المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ التي يقدمها حرس الحدود السعودي في حدود المملكة البحرية، وتنفيذا للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979"، بحسب القناة.

الإخبارية السعودية البحث والإنقاذ الجنسية التركية الانقاذ البحري

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