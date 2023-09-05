اللعب مع العيال.. محمد إمام يصور فيلمه الجديد

روج الفنان محمد عادل إمام لفيلمه الجديد الذى يحمل إسم "اللعب مع العيال" وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".



ونشر صوره له من احداث الفيلم وعلق عليها قائلًا:" توكلنا_على_الله# فيلم كبير مع اكبر المخرجين !! {{ #اللعب_مع_العيال }} مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله #محمد_امام".

يذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم "أبو نسب" المقرر طرحه بدور العرض ديسمبر القادم، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًافيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.