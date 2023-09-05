سريع التحضير.. طريقة عمل تارت الفراولة بالكاسترد

يعد التارت من الحلويات الغربية وفي مختلف دول العالم العربي واسعة الانتشار وبتميز بسهولة التحضيرها وطعمه اللذيذ والشهي ، ومحبب لدى الكبار والصغار ،كما يحتوي على فيتامينات ومعادن لمكوناتها الغذائية والصحية بإمكانك تحضير التارت بعدة طرق وحشوها بأي نوع من الحشوات، إليكِ طريقة تارت الفواكه بالكاسترد.

طريقة عمل تارت الفراولة بالكاسترد



المقادير:

‏- 250 جرام فراولة مقطعة شرائح

‏- ½ 1 كوب دقيق

‏- 125 جرام زبدة مقطعة مكعبات

‏- 1 صفار بيض

‏- 2 معلقة كبيرة مربى مشمش

‏- 2 معلقة كبيرة سكر بودر

‏- 2 معلقة كبيرة ماء مثلج

‏- 1 معلقة كبيرة ماء مغلي

مقادير حشوة الكاسترد:

‏- 2 كوب حليب

‏- ½ كوب سكر بودر

‏- ½ كوب كريما سائلة

‏- ⅓ كوب بودر كاسترد جاهزة

‏- 2 صفار بيض

‏- 1 بيض

‏- 1 معلقة صغيرة فانيليا

طريقه تحضير تارت الفراولة بالكاسترد:

فى الكبة الكهربائية نخلط الدقيق والزبدة والسكر على سرعة متوسطة حتى تصبح مثل فتات الخبز.

نضيف صفار البيض و معلقة ماء مثلج للخليط مع استمرار العجن حتى تتماسك العجينة.

نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونعجن باليد عدة مرات حتى تصبح لينة ثم تفرد العجينة حتى تصبح رقيقة.

ندهن قالب التارت بقليل من الزبدة ونضع العجينة في القالب لتغطي القاع والجوانب وتترك في الثلاجة لمدة ساعة.

بواسطة شوكة أو عود خشبي تثقب العجينة عدة مرات.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونفرد ورقة خبز على سطح العجينة.

تملأ بالأرز الجاف أو الفاصوليا الجافة و يخبز التارت لمدة 10-15 دقيقة.

عندما يكتسب الأطراف اللون الذهبي و يترك التارت ليبرد تمامًا.

نجهز حشوة الكاسترد في وعاء نخفق البيض و صفار البيض و السكر والفانيليا معاً باستخدام المضرب الكهربائي.

نضيف بودر الكاسترد للخليط ثم نضيف الحليب والكريما تدريجياً مع استمرار الخفق.

يترك خليط الكاسترد على حرارة متوسطة مع التقليب حتى يصبح الخليط سميك.

يسكب الخليط في وعاء عميق ويترك ليبرد ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك جيداً.

يسكب الكاسترد فوق سطح التارت ونرتب شرائح الفراولة على الكاسترد.

نخلط الماء المغلي مع المربى و باستخدام فرشاة ندهن سطح الفراولة بخليط المربى والماء.