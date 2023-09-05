وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن ومصير

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الزيادة السكانية هي العائق للتنمية، بما يؤثر على المستوى المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيساهم في خفض معدلات الإنجاب عن طريق الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك من خلال تعزيز فرص العمل.

قضية شعب ووطن

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال إطلاق المؤتمر العالمي السكان والتنمية، أن الزيادة السكانية قضية شعب ووطن بل قضية مصير.

ويتضمن المؤتمر 65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا.