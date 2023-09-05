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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير التجارة : ربط الحوافز الرئاسية بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

كشف وزير الصناعة والتجارة احمد سمير، أنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الصناعي التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشيرا إلي أن من بين الحوافز المقترحة رد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج.


وقال وزير الصناعة خلال المؤتمر الصحفي بمدينه العبور اليوم الثلاثاء ، إنه سيتم ربط الحوافز بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات على أن تزداد الحوافز كلما زاد المكون المصري في السيارات بهدف تعميق التصنيع.


وأشار الوزير إلى الامكانات والمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تفي باحتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الاقليمية وأسواق دول القارة الافريقية.
وأشار إلى حرص الوزارة على توفير كافة اوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للانتاج والتوسع في السوق المصرى بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل امام الشباب.
ولفت أحمد سمير إلي جهود الحكومة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار للاستثمارات في قطاع تصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبريات الشركات العالمية . 
وأوضح سمير أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل الدؤوب مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية وخاصة البنك المركزي وباقي الوزارات لتزويد المستثمرين الأجانب العاملين في السوق المصري بالتيسيرات اللازمة لاستمرار دوران عجلة الإنتاج بما يسهم في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصري، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي.

الصناعة وزير الصناعه الصناعة والتجارة أحمد سمير حوافز جديدة للقطاع الصناعي

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