أسعار الذهب اليوم الإثنين 8-9-2025 في مصر

نستعرض أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر 2025 في محلات الصاغة المصرية، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المتداولة بدون احتساب المصنعية.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه للبيع، و5577 جنيهًا للشراء، فيما سجل عيار 22 سعر 5133 جنيهًا للبيع، و5112 جنيهًا للشراء. أما الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، فقد سجل 4900 جنيه للبيع، و4880 جنيهًا للشراء.

وسجل الذهب عيار 18 سعر 4200 جنيه للبيع، و4183 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3267 جنيهًا للبيع، و3253 جنيهًا للشراء. أما عيار 12 فقد سجل 2800 جنيه للبيع، و2789 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة لسعر الأونصة، فقد بلغ 174180 جنيهًا للبيع، و173469 جنيهًا للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 39200 جنيه للبيع، و39040 جنيهًا للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة بالدولار سعر 3635.97 دولار.

