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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تمنى الشباب يعود ومات بعدها بساعات .. صدمة لوفاة أستاذ جامعي بمصر

تمنى الشباب يعود
تمنى الشباب يعود ثم مات بعدها بساعات

في خبر يلقي بظلال الحزن على جامعة سوهاج والمجتمع الأكاديمي، توفي قبل أيام الدكتور محمد ناجح أبو شوشة، أستاذ وعميد سابق بكلية التربية في جامعة سوهاج. 

تعتبر وفاته حادثة محزنة ومفجعة للعديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأثارت وفاة الدكتور محمد ناجح أبو شوشة صدمة كبيرة بين الطلاب وزملائه، حيث كان يعتبر قدوةً حقيقيةً للشباب ومثالًا للتفاني والعلم والأخلاق النبيلة.

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وفاة مؤثرة لأستاذ جامعي 

قبل وفاته بساعات قليلة، نشر الدكتور محمد منشورًا على صفحته الشخصية يعبر فيه عن أمنيته بعودة الشباب وتحقيق طموحاتهم، وقد لاقى هذا المنشور إعجاب الكثير متمنين له الصحة.

وكتب عبر حسابه الشخصي: “فَيا لَيتَ الشَبابَ يَعودُ يَوماً  فَأُخبِرُهُ بِما صَنَعَ المَشيبُ! الحمد لله رب العالمين”، ليتفاجأ الجميع برحيله بعد ساعات قليلة من هذا المنشور.

نعى طلاب جامعة سوهاج الدكتور محمد ناجح أبو شوشة بكلمات مؤثرة، حيث أشارت إلى أنه كان شخصية محترمة ومحبوبة من قبل طلابه وزملائه. 

وكان يتمتع بأدب عالٍ وأخلاق رفيعة، وكان معروفًا بسخائه وتعاونه الدائم مع الآخرين. ترك بصمة إيجابية في حياة العديد من الأشخاص الذين تعاملوا معه.

وعبر طلاب جامعة سوهاج وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن حزنهم العميق لفقدان هذا الأكاديمي الرائع والإنسان النبيل. 

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