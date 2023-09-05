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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أكبر مشكلة | تكليف عاجل من السيسي لرئيس الوزراء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي برئاسة المجلس القومي للسكان في هذه المرحلة، قائلا: «الدولة كلها مدعوة، مثل الإعلام ورجال الدين في المسجد والكنيسة، المثقفون والمفكرون والحكومة ومنظمات المجتمع المدني، والكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية، فهي مشكلة من أكبر المشكلات.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية دفع جهود المجلس القومي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أنّ المجلس القومي للسكان بحاجة إلى قوة دفع أكبر لمواجهة الزيادة السكانية.

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وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره، ونقلته «إكسترا نيوز»: «المجلس بحاجة إلى تعزيز دوره في المرحلة الحالية، لتحقيق النجاح».

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