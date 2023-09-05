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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل مغادرة الدولة | السعودية تطالب مواطنيها في الكويت بهذا الأمر

السعودية علم
السعودية علم

دعت السفارة السعودية لدى الكويت، جميع مواطنيها إلى ضرورة سداد المديونيات المستحقة عليهم لدى وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية قبل مغادرتهم البلاد.

-وبحسب البيان الصادر عن السفارة السعودية - فإن سداد المديونيات المستحقة يكون إما عن طريق تطبيق الوزارة، أو تطبيق سهل، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وزارة الداخلية الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق، البدء بتفعيل قرار تحصيل المديونيات المستحقة على الأجانب لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل مغادرة البلاد. 

كما نوهت على الجميع بضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام حيث إنها لن تتوانى في القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام.

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قبل مغادرة الدولة | السعودية تطالب مواطنيها في الكويت بهذا الأمر

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