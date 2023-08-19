نداء مهم من السفارة السعودية لرعاياها في الكويت.. ما الأمر؟

وجهت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت نداء لرعاياها، المغادرين من الكويت بضرورة سداد المخالفات المرورية، عن طريق البوابة الإلكترونية أو أحد الأقسام التابعة للإدارة العامة للمرور، أو المكاتب الموجودة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن وذلك ابتداءً من السبت الموافق 2023/8/19م.



يذكر أن وزارة الداخلية الكويتية أوضحت بأنه يجب على كل أجنبي يرغب بمغادرة البلاد أياً كان سبب المغادرة أن يقوم بسداد المخالفات المرورية المسجلة عليه في أنظمة وزارة الداخلية.

كما أهابت بالجميع ضرورة الالتزام بالأحكام القانونية المقررة وعدم مخالفة هذه الأحكام.