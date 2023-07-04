بشأن السفر خارج البلاد.. نداء عاجل من الداخلية الكويتية لمواطنيها

وجهت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الثلاثاء نداء هاما الي المواطنين بضرورة التأكد من صلاحية جواز السفر والإسراع إلى تجديده في حال انتهاء الصلاحية.

وبحسب صحيفة قبس الكويتية؛ فقد ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة في بيان صحفي إن عملية تجديد الجواز الإلكتروني لمن بلغ 21 سنة وأكثر تتم عبر موقع وزارة الداخلية‏ وتطبيق (سهل).

كما دعت الذين لم يبلغوا 21 عاماً بضرورة مراجعة مراكز الهوية الوطنية مع ولي الامر في محافظات البلاد الست الموزعة على النحو التالي محافظة العاصمة (مركز الشامية) على فترتين صباحية ومسائية ومحافظة الفروانية (مركز اشبيلية) ومحافظة الجهراء (مركز سعد العبدالله) ومحافظة حولي (مركز غرب مشرف) ومحافظة مبارك الكبير (مركز العدان) ومحافظة الأحمدي ( مركز جابر العلي ) على فترتين صباحية و مسائية.

وأشارت الي أن إستلام جواز السفر الإلكتروني يتم عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية للجواز الإلكتروني والتي تتواجد في مراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست خلال مواعيد الدوام الرسمية من الساعة 8 صباحا حتى 30. 1 ظهراً وفي الفترة المسائية من الساعة 3 عصراً حتى 7 مساءً في مركزي (الشامية) و(جابر العلي).