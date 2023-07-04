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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من الكويت لمجلس الأمن | تفاصيل

الكويت - علم
الكويت - علم

أدانت  وزارة الخارجية الكويتية  الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الصهيوني على مدينة جنين بالضفة الغربية والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

كما استنكرت الخارجية الكويتية التصعيد السافر والإعتداءات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، معربة عن رفضها القاطع لهذه الاعتداءات والتي تشكل سلسلة جديدة من إنتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الثابت الداعي إلى سرعة تدخل المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والإنسانية لوقف تلك الإعتداءات والعمل على توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق ماتنص عليه قواعد القانون الدولي.

 

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