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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطلب من مصر والأردن.. تحرك عاجل للجامعة العربية لنصرة فلسطين

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

تعقد الجامعة العربية اجتماعا عاجلا لمجلس الجامعة اليوم الثلاثاء، لبحث الحراك العربي لمواجهة العدوان على جنين، بطلب من دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأردن ومصر.

وبحسب هلا أخبار الأردنية؛ فقد صرح مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، “بأنه تم اليوم بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية وتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية، بالتنسيق مع الأشقاء في الأردن ومصر، لبحث سبل التحرك الفعال على المستوى العربي والدولي، لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.”

ونبه العكلوك إلى أن الاجتماع يأتي في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، بما في ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر منذ فجر أمس على مخيم جنين ومناطق أخرى في الضفة الغربية، والذي راح ضحيته العديد من الشهداء والجرحى.

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