الزمالك يخوض مرانه الأول في معسكر الإعداد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبه الأول صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليا بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وانطلق معسكر الزمالك مساء أمس، الاثنين، بأحد الفنادق بمصر الجديدة.

وواصل محمد عواد وعمرو السيسي و عبدالله جمعة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع لهم على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

و اكتفى الثلاثي بأداء تدريبات تأهيلية فقط دون المشاركة في باقي فقرات المران وفقا للبرنامج الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار، بطل جيبوتي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.