بسبب أولوية المرور.. إصابة شخصين خلال مشاجرة بالأسلحة في عين شمس

وقعت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين شقيقين ونجار بسبب الخلاف على أولوية المرور بمنطقة عين شمس.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط الطرفين والأسلحة ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض بمنطقة مساكن عين شمس بالقاهرة وإحداث إصابته.

بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيقين أحدهما مصاب وبين نجار مصاب بجرح بالقدم بسبب خلافات على أولوية المرور قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وحدوث إصابتهم ، تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة "سنجة - سكين" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.