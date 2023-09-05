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تراجع جديد في سعر الذهب وصدمة للدولار بالسوق السوداء | تفاصيل

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد ، تغطيه خاصة عن اخر مستجدات اسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا ، حيث وسجل الدولار في البنك المركزي:
 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.
دولار = 30.95 جنيه للبيع.

وسجّل الدولار أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:
= 30.85 جنيه للشراء.
= 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.

كما شهد سعر الدولار تراجعا قويا في السوق الموازية من  متوسط 41.50 جنيه إلى 37.50 جنيه فقط ، بفارق 4 جنيهات دفعة واحدة وهو التراجع الأكبر منذ شهور، وذلك بعد إعلان انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار.

وأصدرت الحكومة ، قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.

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نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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