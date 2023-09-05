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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للمرأة: قضايا الأحوال الشخصية تتصدر قائمة الشكاوى بنسبة 51.4%

صدى البلد

أعد المجلس القومي للمرأة تقريرًا حول الشكاوى التي تلقاها مكتب شكاوى المرأة ، خلال النصف الأول من عام 2023، حيث تلقى المكتب أكتر من 12845 شكوي واستشارة، وساهم في حل نسبة كبيرة منها عبر  تقديم الاستشارات القانونية أو الاجتماعية اللحظية أو بالتعاون مع الشركاء المتعددين ومؤسسات انفاذ القانون.


ووفقا للتقرير، بلغت نسبة شكاوي الأحوال الشخصية (51.4%) من شكاوى السيدات المترددات على المكتب بإجمالي 6600 شكوى أحوال شخصية ، فيما جاءت نسبة الشكاوي الخاصة بجرائم العنف (%13.1)  بإجمالي عدد 1677 شكوي ، وتتراوح عقوباتها ما بين الجنايات والجنح والمخالفات والغرامات ، و جاءت الشكاوي الاستثنائية والإدارية والتي تتضمن (الاستفسارات ومتابعة الشكاوى السابقة والحقوق المدنية والسياسية)بنسبة (%10.7)  بإجمالي عدد  1370 شكوي.

وأوضح التقرير أن الشكاوي المتعلقة بالاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتي تتضمن ( طلب المساعدة على سداد ديون أو طلب الإلحاق بدار استضافة أو المساعدة في توفير مسكن أو المساعدة على تمويل مشروع أو علاج على نفقة الدولة) جاءت بنسبة(%8.3)  بإجمالي عدد  1065 شكوي ، والشكاوي الخاصة بتنفيذ الأحكام والتي تشتمل على جميع الأحكام والقرارت التي حصلت عليها السيدة بالفعل وتعثرت في تنفيذها (احكام جنائية مثل الحبس أو السجن أو تسليم صغير ) جاءت بنسبة (%5.7)  بإجمالي عدد 729 شكوي .

وتصدرت الشكاوى الواردة من محافظة القاهرة نسب تلقي الشكاوي الواردة للمحافظات (1255 شكوي ) نسب الشكاوي الواردة للمحافظات تلتها محافظة الجيزة ( 677 شكوي) ، ثم محافظة الإسكندرية بإجمالي (شكوي 543) لتبلغ نسب المحافظات الثلاثة 44% من اجمالي عدد الشكاوي الواردة للمحافظات ، وذلك نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بهذه المحافظات واتساع المساحة الجغرافية.

وجاءت محافظات (قنا- القليوبية- الاسماعلية – مطروح- البحيرة – السويس -المنيا – المنوفية ) تباعًا بنسب متقاربة تتراوح بين 4.8%- 3% لتقل عن المحافظات الثلاث اولي وذلك قد يكون بسبب كبر المحافظة وترامي الظهير الصحراوي بها ( الاسماعلية ومطروح و السويس) او لعدم وعي السيدات بحقوقها نظرا لأنخفاض المستوي التعليمي.

ويعتبر مكتب شكاوى المرأة هو أحد آليات عمل المجلس القومي للمرأة ، وفقا لأهداف إنشاءه وفي ضوء المادة 2  من قانون تنظيم عمله (القانون رقم 30 لسنة 2018) ، والتي تنص على " تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها كما يهدف الي نشر الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وذلك كله بمقتضي الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر".

كما تتضمن اختصاصات المجلس أيضًا تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.

وفى هذا الاطار يعمل مكتب شكاوى المرأة على دعم نساء مصر اللائي يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييز أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكاً لحقوقهن وحرياتهن وفقا لاختصاصات محددة يكفلها القانون و الدستور.

وتتمثل اختصاصات المكتب في قضايا (الأحوال الشخصية والولاية علي المال والولاية علي النفس، وجرائم العنف والتمييز والحرمان، وجرائم الاتجار في البشر، جرائم الهجرة غير الشرعية ، وجرائم تقنية المعلومات، وطلبات تنفيذ الاحكام، واستحقاق المواريث، والحماية الاجتماعية ، وخدمات الحكومة والاوراق الثبوتية، والدعم النفسي والمشورة الأسرية.) 

ويضم المكتب 520 محامي متطوع، و70 مدير حالة، وتستطيع كل سيدة التواصل مع المكتب بجميع محافظات الجمهورية عبر فروع المكتب الـ 27 بمحافظات مصر، وعبر خط الاستشارات 15115 يوميًا من 9 صباحا لـ 9 مساءا، وعدد أخر من الوسائل.

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