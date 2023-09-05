تدريبات قوية لحراسة مرمي نادي الزمالك بمران اليوم

خاض عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليا استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأدى عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء تدريبات فنية متنوعة تحت قيادة محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق.

ومنح محمد عبد المنصف ثنائي الحراس، العديد من التعليمات الفنية خلال المران، و قام بتحفيزهما لتقديم أفضل ما لديهما خلال الفترة المقبلة.

و شارك عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء في التقسيمة الفنية و ظهرا بشكل قوي استعدادا للفترة المقبلة والبطولات التي يشارك فيها الفريق.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.