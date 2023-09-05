مشاركة اللاعبين الشباب بمران الزمالك اليوم

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، مشاركة اللاعبين الشباب كريم عبد الحق و مصطفى شكري و أحمد عبد الرحيم "إيشو" و محمد صلاح و علي ياسر، ضمن المعسكر الداخلي استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

و شارك الخماسي في الفقرات المختلفة للمران سواء الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية.

وقام مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق بمنح اللاعبين التعليمات الفنية وقام بتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم استعدادا للفترة المقبلة.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.