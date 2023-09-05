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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبل انطلاق التدريبات.. مدحت عبد الهادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

صدى البلد

عقد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، ضمن معسكر الإعداد الداخلي استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث عبد الهادي مع اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة في حضور باقي أفراد الجهاز المعاون، و طالبهم في بداية الأمر بالتركيز الشديد واستغلال المعسكر في الاستعداد للموسم الجديد والبطولات التي سيخوضها الفريق.

و شدد على ضرورة أن يقوم كل فرد داخل الفريق بالدور المكلف به على أكمل وجه حتي تسير الأمور بأفضل شكل لتحقيق كل الأهداف المطلوبة .

ونقل مدحت عبد الهادي للاعبين العديد من التعليمات الفنية في إطار البرنامج التدريبي الموضوع خلال الفترة الحالية استعدادا للمرحلة  المقبلة.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

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