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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق جلسات الحوار الوطني لاستكمال مناقشات المحور الاقتصادي

الحوار الوطني
الحوار الوطني

انطلقت منذ قليل جلسات الحوار الوطني، المقررة اليوم، الثلاثاء، لاستكمال مناقشات المحور الاقتصادى، حيث تناقش جلسة اليوم، قضايا لجنة التضخم وغلاء الأسعار وعلى التوازى، تنعقد لجنة الدين العام وعجز الموازنة ثم تنعقد جلسة أخرى للجنة الصناعة.

كان مجلس أمناء الحوار الوطني، أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع السادس للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي.

بدأت أولى جلساته الأحد الماضى، بمناقشة لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع، على التوازي منها عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة تحت عنوان التعبير عن الرأي.

من المقرر أن يعقد الحوارالوطني أيضا هذا الأسبوع، جلسات اخرى للمحور المجتمعى الخميس المقبل، حيث تنعقد جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية، حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، السينما والدراما التليفزيونية، وأخرى حول الصناعات الثقافية بين الواقع والمأمول، المسرح والموسيقى والغناء، وبالتوازى معها تعقد لجنة الشباب، جلستين بعنوان التمكين السياسى للشباب، ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية.

وتأتى الجلسات النقاشية، للحوار الوطني بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور من محاور الحوار الوطني الثلاثة "السياسي - الاقتصادي - الاجتماعي" يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات.
 

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