منذ بداية العام.. انخفاض إنتاج سلطنة عمان من النفط بنسبة 1.5%

اعلنت سلطنة عمان انخفاض إنتاجها من النفط بمقدار 1.5% على أساس سنوي في السبعة شهور الأولى من عام 2023 وسط ارتفاع إنتاج المكثفات النفطية 6.6%، بحسب وكالة الأنباء العمانية

وأشارت الوكالة العمانية الي ان إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام بلغ 174.6 مليون برميل في نهاية يوليو الماضي فيما بلغ إجمالي إنتاج المكثفات النفطية 48.9 مليون برميل، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات

كما صدرت السلطنة 178.9 مليون برميل من النفط في السبعة شهور الأولى من العام 2023 مع احتساب متوسط سعر البرميل عند 80.5 دولار.