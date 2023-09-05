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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة بيروت

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية دكتور عبدالعزيز قنصوة

 زار الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، دولة لبنان الشقيقة، للمشاركة في مراسم الاحتفال بتولى الدكتور وائل نبيل عبد السلام، مهام منصبه الجديد كرئيسا لجامعة بيروت العربية اعتباراً من أول شهر سبتمبر الجاري، والاحتفال بتخريج الدفعة الستين للجامعة، وذلك بمنطقة الدبية، وبحضور عدد من القيادات السياسية والدبلوماسية والأكاديمية بلبنان والدول العربية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سعيد علام القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء كليات جامعة بيروت الجدد.

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   وأشار الدكتور قنصوه أن الزيارة تضمنت أيضاً جولة ميدانية فى كليات ومرافق الجامعة فى منطقة بيروت والدبية، وبحث سبل تفعيل التعاون الأكاديمي بين الجامعتين، فى ظل اتفاقية التعاون التي وقعها الجانبان فى شهر مارس الماضي بالقاهرة بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أن جامعة الإسكندرية على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لجامعة بيروت العربية لخدمة الأمة العربية برؤية جديدة ومتميزة، والتى تأتى انعكاساً لحرص الدولة المصرية على دعم التعاون العلمي والأكاديمي مع دولة لبنان الشقيقة باعتبار جامعة بيروت العربية هى درة التاج فى هذه العلاقات، وانعكاسا للروابط التاريخية والأكاديمية الفريدة التى  تجمع بين الجامعتين، والتي تعمقت منذ إنشاء جامعة بيروت العربية عام 1960، كإحدى مؤسسات وقف البر والإحسان وبدعم من جامعة الإسكندرية.

جاء ذلك تلبية لدعوة الدكتور عمار الحورى رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية.

الاسكندرية الأكاديمية أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية احمد زايد البحث العلمي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي

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