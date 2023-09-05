وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يستعرضان موقف مشروعات إدارة وفصل مياه الأمطار

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقف مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار، وذلك خلال اجتماع بديوان محافظة الإسكندرية، بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة، وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأشار وزير الإسكان، إلى أن مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، بقيمة 1.425 مليار جنيه، وتتولى تنفيذها إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، أدت لحل مشكلة الأمطار بـ9 % من النقاط الساخنة بالمحافظة، وجارٍ تنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، ستحل مشكلة الأمطار بـ11 % من النقاط الساخنة بالمحافظة، وجارٍ التخطيط لتنفيذ الأعمال بعدد من المناطق، ستحل مشكلة الأمطار بـ12 % من النقاط الساخنة بالمحافظة.



وأثنى الدكتور عاصم الجزار، على الجهد المبذول من إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية المتكاملة لإدارة وفصل مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، والتنسيق بين الهيئة الهندسية، ومحافظة الإسكندرية، وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجامعة الإسكندرية، من أجل تنفيذ هذا المشروع الهام لحل مشكلة تراكم الأمطار بالنقاط الساخنة بالمحافظة.

