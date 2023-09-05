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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للتخلص من الاصفرار.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون

طريقة تنظيف الكوتشي
طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون

يمكن استخدام طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون، وذلك لأن معجون الأسنان له قدرة فعالة للغاية على إزالة الأوساخ والاصفرار الذي يحدث للكوتشي بعد ارتدائه.

 

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون

وقد ثبت أن تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون، له فعالية كبيرة في إزالة الأوساخ والاصفرار، ويتم تطبيق هذه الطريقة عبر استخدام المكونات الآتية:

 

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 فرشاة أسنان عادية (يمكنك استخدام أي فرشاة أسنان قديمة في المنزل).

_  كمية من معجون الأسنان.

_ كمية مناسبة من الماء للتنظيف.

_ قطعة قماش بيضاء (أي قطعة قماش في المنزل).

 

طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون

 

وبالنسبة لطريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالمعجون، فيجب أن نقوم بوضع قليل من المعجون على الكوتشي ونستخدم فرشاة الأسنان لفرك المعجون على الكوتشي وعلى النعل.

ويمكن استخدام قطعة من القماش، ونقوم بتبليلها بالماء ونمسحها جيدًا، ويمكن لهذه الخطوات أن تعطيكم كوتشي ناصع البياض مرة أخرى.

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