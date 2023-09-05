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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوة بخطوة.. طريقة عمل التورلي في المنزل

طريقة عمل التورلي 
طريقة عمل التورلي 

تعتبر طريقة عمل التورلي هو واحد من الأكلات المصرية المعروفة، وهو يعتبر من أكلات سهلة وسريعة تعبر عن الوجبات الصحية بسبب مكوناته الكثيرة المفيدة و المغذية، و هو يصلح تناوله وحده كوجبة ضمن وصفات رجيم.

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل التورلي، وهي من الاكلات المقتبسة من المطبخ المصري الشهية والصحية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.. 

 

طريقة عمل التورلي 

 

طريقة عمل التورلي 

 

مقادير طريقة عمل التورلي :

1 بصل كبير الحجم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات

2 بطاطس مقطع

2 جزر مقطع

1 كوب بازلاء

1 كوب فاصوليا خضراء

1 كوب كوسة مقطع

1 كوب قرنبيط مقطع

1 مكعب مرقة الخضروات

1 ملعقة صغيرة سمن

2 كوب عصير طماطم

 

طريقة عمل التورلي :

_ يقطع البصل حلقات ثم نضع عليها الملح، و الفلفل والبهارات ونتبليها بهم جيدًا.

_ نغسل البطاطس، الجزر، البازلاء، الفاصوليا، الكوسة، القرنبيط.

_ نضع جميع الخضروات السابقة مع البصل في طاجن فخار.

_ يضاف عليهم مكعب مرق الخضروات والسمن وعصير الطماطم.

_ نضع طاجن التورلي على نار هادئة حتى الغليان، ثم ندخله فرن متوسط الحرارة لمدة 30 دقيقة، أو حتى تمام النضج، ثم يقدم .

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