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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يفتتحان الملحق الإدارى لشركة مياه الشرب بعد إعادة تأهيله

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبنى الملحق الإدارى لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، المجاور لمركز خدمة عملاء محرم بك.

والذى تم إعادة تأهيله فى ضوء خطة الشركة للاستفادة من الأصول وترشيد الانفاق، وتم تجهيز قاعة بالمبنى لعقد المؤتمرات والاجتماعات والدورات التدريبية التى تنظمها شركة مياه الإسكندرية، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.

وتفقد وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية، ومرافقوهما، مركز خدمة عملاء محرم بك، والذى يخدم نحو 280 ألف مشترك من سكان منطقة محرم بك وحتى رأس التين، ومنطقة بشاير الخير (1، 2) والبلد.

ليصل عدد المترددين على المركز لنحو 250 عميلا يوميا، حيث تجول الوزير والمحافظ داخل المركز، للاطمئنان على سير العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين.

الأسكان الاسكندرية الملحق الإدارى شركة مياه الشرب المؤتمرات

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