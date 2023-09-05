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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العسال بندوة صدى البلد: حزمة حوافز جديدة من الدولة للقطاع العقاري

هاني العسال
هاني العسال

قال المهندس هاني العسال وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة شركة اتش دي للتطوير العقاري، إن اجتماع غرفة التطوير العقار مع رئيس الوزراء معظم الأحيان يكون ساعة واحدة ولكن الاجتماع الأخير استمر 3 ساعات ونصف لمناقشة لب المشاكل وحلولها.

 

وكشف “العسال” خلال ندوة صدى البلد، كان رئيس الوزراء ووزير الإسكان يستمعان إلينا وخرجنا من الاجتماع بحزمة حوافز.

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ولفت إلى أن تصدير العقار في مصر ملف شيق ومهم ومصر دولة حاضنة تستقبل كل الأجانب، بمعنى أنه عندما تحصل مشكلة في سوريا أهل سوريا يأتون إلى مصر والعراق واليمن وغيرها من الدول التي تستضيف مصر أهلها عند حدوث مشاكل لديهم، ومصر دولة حاضة منذ زمن وبالتالي عندما يأتي الأشقاء ويشترون أو يؤجرون عقار فهذا تصدير عقار لأن العقار صناعة من خلال تحويل مواد خام إلى صناعة العقار والتنافس حاليا في عصر النهضة في المدن الذكية على الجودة، وأنا أتحدى العالم كله إن كان هناك مدينة مثل العاصمة الإدارية في العالم حيث أن بها 4 عبقريات تتمثل في القرار الذي لا يخرج إلا من بطل وعبقرية المكان، لافتا إلى أهمية التشريعات وخاصة قانون الإصلاح العقاري الذي ستكون اللائحة التنفيذية له 1000 صفحة لأنه يضم مصر القديمة كلها.

وأضاف العسال أن صناديق الاستثمار تمثل البيع بالجملة وهو تصدير العقار الحقيقي للقادر على شراء العقار أو جزء من العقار وهو له خطوات ومن ضمن خطواته تقييم الأصل، لأن العقار يتحول إلى قيمة وورقة والورقة يتم وضعها على الشاشة ولها ضمان لأنه صندوق عقار وأكبر العملاء له الأجانب والبنوك وشركات التأمين والشركات التي لديها فائض مالي وأيضا أنه فرصة لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة للاستثمار في العقار من خلال شاشة البورصة العقارية.

 

تابع أنه إذا تم إصلاح تشريعات الصناديق العقارية سيكون له مردود إيجابي كبير، مشيرا إلى وجود بنكين عقارين في مصر فقط في حين لا بد أن يكون العدد الأكبر في ظل ما تشهده مصر من نهضة عقارية، لذلك فإن الصندوق العقاري مهم جدا والبنك العقاري مهم جدا.

 

 وطالب العسال أن تسمى العاصمة الإدراية باسم صانعها صاحب القرار سي سي عاصمة مصر أسوة بمطار شارل ديجول في فرنسا ومدينة واشنطن في أمريكا وبور فؤاد وبور سعيد والإسكندرية ومدينة السادات، لأن التاريخ يحكي ما يحدث وحتى الجيل الخامس والسادس لن ينسوا فضل صانعي مصر الحديثة وفي العصر الحديث الحالي أصحاب الفضل هم الصناع الرئيس السيسي صاحب القرار هو الصانع الأول، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نجح في التخطيط وإنشاء 62 مدينة ذكية أتحدى تواجدها في العالم مثل العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة ونحن في عصر النهضة وربنا حبانا بالمخلصين الذين يصنعون هذه النهضة.

 

تابع أنه لا بد من الإصلاح التشريعي لضمان نجاح صناديق الاستثمار العقاري، لافتا إلى أن تقييم الأصل يعني أنه أصبح للعقار شهادة ميلاد وملكية وقيمة ومن ثم يتم تحويل مصر كلها من قيمة مهدرة إلى قيمة غير مهدرة، وحركة البيع والشراء في العقار مستمرة ليل نهار بشكل عرفي بعيدا عن الشهر العقاري رغم أهمية التسجيل العقاري الذي يعتبر ثروة مهدرة في مصر.

 

 ونوه أن في مصر من 16 إلى 20 مليون أجنبي مقيمون داخل عقار وهو بمثابة تصدير عقار وذلك بفضل تيسيرات مجلس الوزراء التي أتيحت للأجانب، موضحا أن مصر دولة حاضنة من قديم الزمان ويشترون فيها الأجانب الوحدات بعقود عرفية لأنها مخالفة.
 

المهندس هاني العسال وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ غرفة التطوير العقار مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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